Il turnover nella Pa e il rischio di una fuga di competenze

La Pubblica amministrazione italiana invecchia, e i numeri lo confermano. Secondo i dati dell’Osservatorio Inps relativi al 2024, la fascia d’età più numerosa tra i lavoratori pubblici risulta essere quella compresa tra i 55 e i 59 anni, con quasi 662 mila dipendenti, pari al 17,7% del totale. Un dato che fotografa una macchina statale sempre più matura e destinata, nei prossimi anni, a un massiccio ricambio generazionale.

L’istituto nazionale di previdenza sociale stima infatti che entro dieci anni...