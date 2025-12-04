Statali, rinnovo del contratto al via: 158,23 euro e spinta a tagliare i tempi
Il negoziato è partito ieri all’Aran e vede il prossimo appuntamento già fissato per il 18 dicembre
Il rinnovo del contratto 2025/27 dei dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici prova a tagliare i tempi. Il negoziato è partito ieri all’Aran, e vede il prossimo appuntamento già fissato per il 18 dicembre: l’avvio rapido per il ministro per la Pa Paolo Zangrillo «dimostra l’impegno del Governo nel garantire continuità, stabilità e rispetto dei tempi». Su queste basi, il presidente dell’Aran Antonio Naddeo giudica «auspicabile la firma nei primi mesi del 2026, se si ...