Contratti pubblici 2025-2027, ora servono risorse vere e riforme coraggiose
Con la pubblicazione dei dati sulla rappresentatività certificati dall’Aran si apre ufficialmente la stagione contrattuale 2025-2027 per il lavoro pubblico. Per il comparto delle Funzioni centrali, oggi, 3 dicembre, si apre il tavolo di trattativa. È un passaggio cruciale, che la FLP affronta con la determinazione e la coerenza che da sempre ci contraddistinguono.
I dati confermano la FLP come organizzazione sindacale rappresentativa nei comparti delle Funzioni centrali e della Presidenza del Consiglio...