Anno scolastico nuovo, edifici vecchi: il 50% senza l’agibilità
Ecosistema Scuola. La XXV edizione del report di Legambiente su 97 Comuni conferma i ritardi infrastrutturali, specie al Mezzogiorno e nelle Isole
È come se la foto degli edifici scolastici italiani scattata con uno smartphone 4K fosse sovrapponibile o quasi all’istantanea eseguita nei primi anni Duemila con una vecchia Reflex. Almeno a giudicare dai risultati principali della XXV edizione di Ecosistema Scuola di Legambiente, che verranno presentati oggi e che Il Sole 24 Ore del Lunedì anticipa in esclusiva. Nonostante un quarto di secolo di piani stralcio, Buona Scuola, finanziamenti straordinari legati al Covid-19 e Pnrr le nostre scuole ...