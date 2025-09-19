Antievasione, da Giorgetti stop all’accesso ai conti correnti

«Rimarrà una proposta, non credo proprio che ci siano le condizioni per fare una roba del genere». Il semaforo è rosso pieno, e ad accenderlo è in prima persona Giancarlo Giorgetti.

Il ministro dell’Economia è stato interpellato ieri sulla proposta contenuta nella relazione tecnica sulla gestione del magazzino della riscossione, che fra le contromisure per ridurre l’affanno nella capacità d’incasso del fisco ha rilanciato l’idea di aprire all’agente nazionale della riscossione l’accesso mirato a «...