Antiriciclaggio, i commercialisti spiegano come individuare il titolare effettivo in Pa e partecipate
Il documento propone un approccio differenziato rispetto a quello previsto per gli enti di diritto privato
Offrire agli iscritti uno strumento di analisi e orientamento rivolto al tema dell’individuazione del titolare effettivo negli enti pubblici e nelle società a partecipazione pubblica ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. È lo scopo perseguito dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con il documento “L’individuazione del titolare effettivo nella Pubblica Amministrazione e nelle società a partecipazione pubblica”, che propone...
Bilanci 2026 impegnativi per i Comuni
di Luciano Benedetti (*) - Rubrica a cura di Anutel