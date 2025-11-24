Spese di progettazione, al via le richieste del contributo 2026
Approvate le modalità di trasmissione dell’istanza che andrà trasmessa entro il 15 gennaio solo ed esclusivamente con modalità telematica, tramite la Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento
La richiesta di contributo per l’annualità 2026 a copertura della spesa di progettazione, previsto dall’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 deve essere trasmessa solo ed esclusivamente con modalità telematica, tramite la Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche a partire dal 24 novembre, ed entro le ore 23:59 del 15 gennaio 2026. Lo comunica il Viminale annunciando che con il decreto del ministero...
Correlati
Altri Provvedimenti
Bilanci 2026 impegnativi per i Comuni
di Luciano Benedetti (*) - Rubrica a cura di Anutel