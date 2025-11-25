Fondo crediti, possibile modificare il calcolo già dall’assestamento 2026
L’articolo 118 del disegno di legge di bilancio 2026 prevede l’adozione, entro il 31 marzo 2026, di un decreto del Mef - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il ministero dell’Interno, su proposta della Commissione Arconet, per aggiornare gli allegati 4/1 e 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 allo scopo di modificare le modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità e di definire le misure per monitorare l’attuazione delle nuove regole previste dai...