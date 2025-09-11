Ristrutturazioni edilizie: reverse charge per riparare il tetto solo in caso di subappalto

La domanda del lettore: Una ditta individuale (artigiano edile), che svolge attività di ristrutturazioni edilizie (codice Ateco 2007 41.20. 00, e ora 41.00.00), esegue un lavoro di riparazione di un tetto per una società. È corretto emettere fattura soggetta a Iva, oppure occorre aggiungere l’attività “Lavori di muratura” (codice Ateco 43.91.00) e applicare il reverse charge?

La risposta dell’esperto: La riparazione del tetto è soggetta a Iva ordinaria, esposta in fattura. Il reverse charge...