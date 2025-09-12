La distanza tra edifici in un labirinto di regole
Il Codice civile va letto insieme con il Dm del 1968 e con le discipline locali. Ampi i margini nella contrattazione tra proprietari privati
La possibilità di stipulare contratti tra proprietari di fondi confinanti, al fine di disciplinare la distanza tra i fabbricati che insistono su tali fondi, è resa assai controversa dall’accavallarsi delle norme dettate in materia e dallo scopo, privatistico o pubblicistico, che esse sono preordinate a perseguire.
Cerca di fare il punto della situazione lo Studio 227-2024/P del Consiglio nazionale del notariato, diffuso di recente, il quale appunto rileva come il problema sia complicato dal fatto ...