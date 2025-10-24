Progettazione

Architetti, a Venezia il conferimento del premio promosso dal Consiglio nazionale

Il 31 ottobre prossimo a Ca’ Giustinian, sede de La Biennale di Venezia, il conferimento dei Premi “Architetto italiano” e Giovane Talento dell’Architettura italiana”

di El. & E.

Saranno conferiti il prossimo 31 ottobre a Ca’ Giustinian, sede de La Biennale di Venezia, i Premi “Architetto italiano” e “Giovane talento dell’Architettura italiana” che il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) bandisce in occasione della Festa dell’Architetto. “Fare comunità” è il tema di questa 13ma edizione con la quale gli Architetti PPC intendono riaffermare la necessità di approcci rigenerativi urbani che, partendo da una visione più attenta...

