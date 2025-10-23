Catanzaro, svelato il progetto del restyling dello stadio Ceravolo
Con la riqualificazione in due fasi firmata da Sportium (Progetto Cmr International) capienza aumentata a 15.800 posti
Il 22 ottobre a Catanzaro è stato presentato il progetto di fattibilità tecnico economica per la riqualificazione dello Stadio Ceravolo. Il progetto della nuova struttura - firmata da Sportium, società di Progetto Cmr International - è articolato in due fasi e prevede l’aumento della capienza fino a 15.800 persone, in linea con le normative statali e sportive. La prima fase prevede la demolizione e ricostruzione della Curva Ovest, settore tradizionalmente dedicato ai tifosi locali e fulcro del tifo...