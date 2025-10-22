Progettazione, a settembre il valore dei bandi a +68,5% sull’anno prima
Il presidente Giorgio Lupoi: sono state corrette le previsioni pessimistiche di inizio anno, realistico il traguardo di 2 miliardi di valore entro fine 2025 per le direzioni lavori
«Nel mese di settembre 2025, il mercato dei soli servizi di ingegneria e architettura registra 184 procedure, con un valore complessivo di 100,7 milioni. Rispetto al mese precedente si rileva un calo nel numero (-14,4%) a fronte di un crollo in valore (-96,0%). Rispetto a settembre 2024, a fronte di un trascurabile calo in numero (-2,1%), si evidenzia una forte crescita in valore (+68,5%)». Si legge nel consueto bollettino mensile sulla progettazione pubblica a cura dell’Oice, l’associazione delle...