Enti locali, l’avvio dell’iter entro l’anno salva le promozioni in deroga
L’Aran apre sulle procedure mentre si avvicina la scadenza di fine anno
Regioni ed enti locali potranno portare avanti le “promozioni” del proprio personale in deroga ai titoli di studio chiesti per le diverse qualifiche a patto che la procedura sia avviata entro la fine dell’anno.
Lo spiega l’Aran, l’agenzia negoziale per i contratti del pubblico impiego, in un parere pubblicato ieri (parere Id35345). Sembra una questione procedurale di dettaglio: ma in realtà è decisiva per le sorti di carriera di molti dipendenti locali, in un comparto già penalizzato da un gap retributivo...
