Liquidazione della retribuzione di risultato da parte del dirigente, Anac raccomanda criteri di prudenza
L’Autorità ha fornito indicazioni utili sulla prevenzione del conflitto di interessi in ambito pubblicoI punti chiave
Con il parere n. 2620/2025, l’Anac, rispondendo al quesito di una Città Metropolitana sul caso di un dirigente responsabile della gestione del personale, ha fornito indicazioni utili sulla prevenzione del conflitto di interessi in ambito pubblico.
L’Autorità ha innanzitutto evidenziato che il conflitto di interessi si configura anche in via astratta, ogniqualvolta possa compromettere...