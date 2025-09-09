Ater Roma riqualifica gli immobili Erp per 29,1 milioni

Lavori di edilizia residenziale pubblica in gara a Roma con la formula del project financing. L’Ater affida in concessione le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di efficienza energetica, riqualificazione e la successiva manutenzione degli immobili in provincia di Roma con cui realizzare la misura del Pnrr M7, investimento 17 Repower (e altre misure cumulabili). Le opere riguardano gli immobili siti nei comuni di Marino in via Amendola 1-21-23;13-15-17; 9-11 e 1-3-5-7; Genzano...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi