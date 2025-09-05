Latina, Pf da 554 milioni per i sistemi di accumulo dell’ex centrale nucleare

Con un bando di project financing la Sogin appalta lavori per 554 milioni nel compendio dell’ex centrale nucleare di Latina. La gara prevede l’affidamento in concessione della progettazione, realizzazione, e gestione di sistemi di accumulo dell’energia a batteria (Bess). L’avviso rimane aperto fino al 6 ottobre.



L’Ulss 3 Venezia aggiudica invece il restauro sanitario e la riqualificazione del complesso ospedaliero Ss Giovanni e Paolo. Il bando, dal valore di 34.194.730 euro, riguarda la ristrutturazione...

