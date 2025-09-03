Napoli, appalto misto lavori e servizi da 55 milioni per recuperare lo stadio Collana

A Napoli parte la gara per riqualificare lo storico stadio Arturo Collana. Arus – Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport - ha pubblicato il bando per l’affidamento di un accordo quadro, affidato a un unico operatore economico, per l’appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura riguardante il programma di ristrutturazione edilizia, riqualificazione e adeguamento del complesso sportivo per un valore massimo di 56.555.800 euro.



Oltre al campo da gioco, storico stadio casalingo del...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi