Palermo, appalto da 376 milioni per le nuove linee tranviarie

Palermo potenzia il trasporto pubblico con tre nuove linee tranviarie. Al via un bando per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di ampliamento del sistema tram con le tratte E1 e tratta E2, F, G e quattro parcheggi di interscambio. La gara, dal valore di 376.592.017 euro, riguarda lo stralcio funzionale I.1 - tratte E2 sud, F e due parcheggi di interscambio.



La giunta comunale di Palermo, nel corso della seduta del 1° settembre, ha approvato il progetto definitivo generale delle tratte...

