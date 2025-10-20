Atti smarriti, il diniego di accesso deve essere motivato con una attestazione analitica

A fronte della irreperibilità dei documenti oggetto di istanza di accesso, l’amministrazione ha l’obbligo di rilasciare non una generica dichiarazione di irreperibilità, bensì una specifica attestazione che chiarisca se i documenti non esistano ovvero siano andati smarriti o non siano stati trovati e, in questo secondo caso, quali ricerche siano state eseguite. Lo afferma la sezione di Brescia del Tar Lombardia con l’ordinanza n. 842/2025.

La vicenda

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del...