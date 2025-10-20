Auto, aria e piste ciclabili: nelle città capoluogo manca il cambio di passo - Trento è la più green
Transizione stagnante, parametri in frenata. La raccolta differenziata supera il 65%, tra i pochi indici in miglioramento. Mantova e Bergamo inseguono la vincitrice, anche Rimini entra nella top ten
Un quadro di relativa stabilità, ma con un piccolo “meno” rispetto all’anno scorso. L’edizione n. 32 di Ecosistema urbano, rapporto annuale di Legambiente e Ambiente Italia, fotografa una situazione stagnante, con leggere variazioni nei vari indicatori, in maggioranza di segno negativo. E alla luce delle costanti problematiche che affliggono i centri urbani, l’auspicato cambio di passo si fa ancora una volta attendere.
Non che manchino alcune note incoraggianti. Ad esempio, proprio nei due parametri...