Amministratori

Società, Roma apre la strada ai compensi aggiornati

La decisione della Capitale può essere replicata in altre amministrazioni

di Stefano Pozzoli

Con la delibera di giunta n. 367/2025, Roma Capitale alza notevolmente i compensi degli organi di controllo delle società controllate, partecipate e delle Aziende speciali, rivedendo la previsione fatta a suo tempo dal Commissario Straordinario con la delibera 52/2016. Scelta assolutamente opportuna, che nelle motivazioni riprende dei punti ripetibili in altre amministrazioni.

Anzitutto, la Giunta capitolina sottolinea il fatto che si è da anni in attesa del regolamento richiesto, da ultimo, dal TUSP...

Correlati

Delibera

Gli ultimi contenuti di Amministratori