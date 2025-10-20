Società, Roma apre la strada ai compensi aggiornati
La decisione della Capitale può essere replicata in altre amministrazioni
Con la delibera di giunta n. 367/2025, Roma Capitale alza notevolmente i compensi degli organi di controllo delle società controllate, partecipate e delle Aziende speciali, rivedendo la previsione fatta a suo tempo dal Commissario Straordinario con la delibera 52/2016. Scelta assolutamente opportuna, che nelle motivazioni riprende dei punti ripetibili in altre amministrazioni.
Anzitutto, la Giunta capitolina sottolinea il fatto che si è da anni in attesa del regolamento richiesto, da ultimo, dal TUSP...
