Aumenti a più vie per le buste paga dei quadri

Gli enti locali possono aumentare le risorse per le elevate qualificazioni, garantendo però il rispetto dei tetto del salario accessorio del 2016.

Comuni, Province, Città e Regioni sono obbligati dall’articolo 33 del Dl 34/2019 ad aumentare il fondo dei dipendenti e le risorse per le elevate qualificazioni se aumentano i dipendenti rispetto al 31 dicembre 2018. In questo modo devono lasciare invariata l’incidenza media pro capite del trattamento erogato nel 2018.

Con la contrattazione integrativa si...