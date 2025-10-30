Contratto enti locali, il nuovo tabellare spinge tredicesima, turni, straordinari e pensioni
Una prima conseguenza che si genera è la riduzione del peso della trattenuta nei primi dieci giorni per malattia sulla tasca dei dipendenti
Nel ventaglio delle proposte messe in piedi dall’Aran per ottenere il via libera dei sindacati alla firma del contratto degli enti locali relativo al triennio che va dal 2022 al 2024 (Nt+ Enti locali & edilizia di ieri), un ruolo non marginale assume l’inglobamento parziale dell’indennità di comparto nello stipendio tabellare, sempre che venga confermata nel testo definitivo.
Da una prima lettura, la proposta di traslare una quota parte (pari al 30%) dell’indennità di comparto verso il tabellare potrebbe...