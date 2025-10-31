Pa, via ai negoziati sui contratti 2025/27 - Sul tavolo oltre 10 miliardi a regime

Ieri il ministro per la Pa Paolo Zangrillo ha firmato la «direttiva madre» che fissa le priorità per la prossima tornata contrattuale del pubblico impiego. La prossima settimana dovrebbe chiudersi la conta ufficiale dei voti per misurare la rappresentatività delle sigle sindacali nei comparti e nelle aree dirigenziali. Poi tutto sarà pronto per far partire i tavoli delle trattative sul 2025/27, per tutti i casi dove l’intesa sul 2022/24 è già stata raggiunta.

Fin qui gli accordi per quel triennio ...