Reiterazione abusiva di contratti a termine, il divieto vale anche per incarichi su posti diversi
È suscettibile di eludere il principio secondo cui al pubblico impiego si accede, di norma, previo superamento di procedura concorsuale
Nell’ordinamento vigente il reiterato rinnovo dell’incarico temporaneo non è consentito in quanto è suscettibile di eludere il principio secondo cui al pubblico impiego si accede, di norma, previo superamento di procedura concorsuale.
In questa prospettiva la diversità del posto di lavoro ricoperto a seguito di un’assunzione a termine non è sufficiente a superare la temporaneità dell’incarico dove l’utilizzo del contratto a tempo determinato sia dovuto alla carenza di dirigenti interni, per cui in...
