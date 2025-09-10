Rifiuti, accertamenti in videosorveglianza sempre possibili con impianti pubblici
La sanzione amministrativa prevista per abbandono o deposito rifiuti viene applicata dal sindaco
La stretta sui rifiuti introdotta dal Dl 116/2025, in vigore dal 9 agosto, aumenta anche le responsabilità degli utenti della strada. Innanzitutto, sanzioni accessorie sulla patente, per disincentivare gli illeciti commessi con l’uso di veicoli a motore, limitandolo fortemente. Poi c’è l’inasprimento delle sanzioni per l’abbandono di rifiuti. E viene chiarito, rispetto al passato, quando si applicano le norme del Codice della strada (Cds) e quando quelle del Testo unico dell’ambiente (Tua, Dlgs 152...