Rifiuti, Anci chiede maggiori strumenti a disposizione dei Comuni
Per l’Associazione la sola tutela penale per abbandono non basta, va rafforzata anche la sanzione amministrativa
Anci sospende il parere in Conferenza Unificata sul decreto legge che dispone misure urgenti sul contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti e per la bonifica della “Terra dei fuochi”, ribadendo la rilevanza delle questioni poste e la necessità che in sede di conversione siano recepite. Gli emendamenti sottolineano come la tutela penale non può assicurare ai Comuni un effettivo deterrente per combattere il degrado da abbandono e errato conferimento dei rifiuti nelle città, da qui la richiesta...