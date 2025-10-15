Autorizzazione paesaggistica, perentorio il termine di 60 giorni

Il termine di sessanta giorni per annullare l’autorizzazione paesaggistica decorre dalla ricezione, da parte della competente Soprintendenza, dell’autorizzazione rilasciata e della documentazione tecnico-amministrativa, e può essere interrotto in caso di manifestate esigenze istruttorie o per incompletezza della documentazione trasmessa. È quanto emerge da uno dei punti indicati in una sentenza pronunciata dal Tar di Salerno, la n. 1646/2025, con cui è stato respinto il ricorso di una persona contro...

