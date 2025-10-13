L’Aler Varese affida lavori per 35,6 milioni di euro

l’Aler di Varese, Como, Monza, Brianza e Busto Arsizio ha lanciato due gare gemelle fino a 17,8 milioni di euro ciascuno per un accordo quadro (di cui 10 milioni di lavori, 7,5 circa milioni di costi della manodopera e 340mila euro di oneri per la sicurezza). con 12 operatori economici. In entrambe le gare l’oggetto dell’appalto è l’esecuzione dei lavori per opere impiantistiche ed affini da realizzarsi, negli stabili di proprietà dell’Aler, dislocati in provincia di Varese, di Monza Brianza, di ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi