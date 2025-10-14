Testo unico edilizia, l’Ance chiede una riforma chiara per incentivare la rigenerazione
In audizione alla Camera anche le imprese impiantiste dell’Assistal: riconoscere il ruolo della tecnologia nelle costruzioni
Un Testo unico dell’edilizia che punti a semplificare, razionalizzare e dare certezza a regole e tempi dei procedimenti, restituendo al settore una visione organica in grado di sostenere il processo di rigenerazione urbana. È questa, in sintesi, la posizione dell’Ance, espressa dal vicepresidente Stefano Betti durante l’audizione in Commissione Ambiente della Camera sul disegno di legge delega per l’aggiornamento e il riordino della disciplina edilizia, con la messa punto di un nuovo testo unico...