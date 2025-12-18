Autostrade per l’Italia, il Mit spinge per gara del tunnel subportuale di Genova
Focus di Porta Pia su A13 e nodi di Genova e Bologna. In cima alla lista «la definizione delle priorità di progettazione delle grandi opere». Via libera dell’Art a quasi 2 miliardi di investimenti dell’Autostrada Alto Adriatico
Il ministero delle Infrastrutture «prosegue nell’ampio processo di revisione e razionalizzazione dei piani di investimento di Autostrade per l’Italia». Lo comunica il Mit in una nota, ricordando che «negli ultimi mesi il Mit sta conducendo una valutazione puntuale dei progetti, finalizzata a verificare la fattibilità tecnico-economica delle grandi opere, l’ammissibilità rispetto ai vari criteri normativi, tecnici e funzionali e la loro congruità, anche confrontandoli con le esigenze espresse dai ...