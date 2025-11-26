Biennale di architettura, Wang Shu e Lu Wenyu curatori dell’edizione 2027

Gli architetti e docenti cinesi Wang Shu e Lu Wenyu sono i nuovi direttori artistici del settore Architettura della Biennale di Venezia, con lo specifico incarico di curare la XX Mostra Internazionale di Architettura che si svolgerà nel 2027, da sabato 8 maggio a domenica 21 novembre (pre-apertura 6-7 maggio). Li ha nominati il Cda della Biennale di Venezia, su proposta del presidente Pietrangelo Buttafuoco.

Wang Shu è il vincitore del Premio Pritzker per l’Architettura 2012 e membro dell’Académie...