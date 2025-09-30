Big delle costruzioni europee, Webuild e Itinera tra i Top 50 - La classifica
Cresce il peso dei costruttori italiani a livello continentale: Pizzarotti, Ghella e Bonatti «sfiorano» l’ingresso nella graduatoria dei primi 50 gruppi per fatturato
Cresce il peso dei costruttori italiani a livello continentale. Questo è quanto si evince dall’ultima classifica dei maggiori 50 gruppi europei di costruzioni elaborata come ogni anno dalla società di ricerca Guamari e che delinea lo stato dell’arte dell’offerta nel Vecchio Continente.
La compagine italiana nella lista su dati 2024, pur confermandosi limitata a due soli rappresentanti...