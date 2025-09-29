Torino, via alla progettazione delle stazioni della Metro 2
Candidature aperte fino al 31 ottobre per la tratta Rebaudengo-Porta Nuova che costerà 1,8 miliardi di euro e connetterà l’area nord della città al centro. L’entrata in funzione è attesa per il 2032
Torino punta a trasformare la nuova Linea 2 della metropolitana in un grande progetto di ricucitura urbana, capace di connettere quartieri storici, aree periferiche e nuove zone di trasformazione. Con il concorso internazionale di idee pubblicato in estate da Infra.To – la società pubblica che gestisce lo sviluppo della rete metropolitana, guidata dal commissario straordinario della Linea 2 Bernardino Chiaia - il capoluogo piemontese si colloca nel solco delle città che vivono la trasformazione delle...