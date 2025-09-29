Il ponte più alto del mondo apre al traffico in Cina

Il ponte più alto del mondo è stato aperto oggi al traffico in Cina, coronando un’impresa ingegneristica durata tre anni e strappando il record a un altro ponte nella stessa provincia. Il ponte Huajiang Grand Canyon è alto 625 metri e sovrasta un fiume e una vasta gola nella provincia meridionale del Guizhou, che ospita anche il ponte Beipanjiang, alto 565 metri, che ora è il secondo più alto del mondo.

Le riprese in diretta con drone trasmesse dai media statali hanno mostrato veicoli che attraversavano...