Il ponte più alto del mondo apre al traffico in Cina
Si tratta dello «Huajiang Grand Canyon», alto 625 metri nella provincia del Guizhou, che ospita anche il ponte Beipanjiang, alto 565 metri, ora secondo
Il ponte più alto del mondo è stato aperto oggi al traffico in Cina, coronando un’impresa ingegneristica durata tre anni e strappando il record a un altro ponte nella stessa provincia. Il ponte Huajiang Grand Canyon è alto 625 metri e sovrasta un fiume e una vasta gola nella provincia meridionale del Guizhou, che ospita anche il ponte Beipanjiang, alto 565 metri, che ora è il secondo più alto del mondo.
Le riprese in diretta con drone trasmesse dai media statali hanno mostrato veicoli che attraversavano...