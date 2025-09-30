Marchesini (Assoclima): «Dal 2026 spinta importante ai lavori»
«Ci aspettiamo un incremento di premialità. La quantificazione esatta dipenderà da caso a caso, ma l’effetto del nuovo Conto termico sarà un aumento dell’incentivo rispetto al 2.0. Per questo motivo, mi aspetto un boost importante per il mercato a partire dal prossimo anno».
Maurizio Marchesini, presidente di Assoclima, l’associazione dei costruttori di sistemi di climatizzazione federata ad Anima Confindustria, saluta con soddisfazione la partenza del nuovo meccanismo di contributi per l’efficienza...