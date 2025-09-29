Pnrr, Ance: bene il restyling, ora focus sulla casa e sul caro materiali

Sì al dissesto idrogeologico, nì al caro materiali, no alla casa. È la sintesi schematica della revisione del Pnrr declinato alle infrastrutture e all’edilizia. Con un conto alla rovescia già iniziato, a meno di un anno dalla conclusione del Pnrr, la revisione del governo è per Ance positiva, ma con qualche avverimento: senza continuità degli investimenti e senza correttivi su regole e costi, il rischio è di fermare una macchina che sta marciando a passo spedito per rispettare l’obiettivo del 2026...

