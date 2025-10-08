Bilancio 2026, risultato presunto 2025 alla prova del Fondo obiettivi di finanza pubblica

L’architettura della programmazione degli enti territoriali entra in una fase nuova con l’introduzione del Fondo obiettivi di finanza pubblica (articolo 1, commi 789-794, della legge 207/2024) e con i conseguenti adeguamenti Arconet ai principi e ai modelli contabili. Dal bilancio 2026-2028 e fino al 2030-2032, la corretta contabilizzazione del Fondo è quella indicata nell’allegato a/1 al Dlgs 118/2011. La sua dinamica incrocia il risultato di amministrazione presunto 2025 e diventa al tempo stesso...

