Bonus ristrutturazione al 50% anche per il box di pertinenza datato 2025

La domanda del lettore: Vorrei sapere se, in caso di costruzione di un box auto, pertinenza di abitazione principale, anche nel 2025 è prevista la detrazione del 50 per cento, nel limite di spesa di 96mila euro.

La risposta dell’esperto: Pur in assenza di precisazioni e conferme della prassi erariale sul tema, si ritiene che la risposta sia positiva, per le seguenti ragioni. L’articolo 16, comma 1, del Dl 63/2013, modificato dalla legge 207/2024, di Bilancio per il 2025, riconosce, per le spese...