Fs, ricavi a 8,2 miliardi (+2%). Perdite ridotte a 89 milioni

Ferrovie dello Stato chiude il primo semestre 2025 con ricavi operativi in aumento del 2% rispetto al primo semestre 2024, «investimenti record» in crescita del 15%, come sottolinea l’azienda, e 14 miliardi del Pnrr consuntivati. A dirlo è la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025 approvata ieri dal Cda della holding guidata da Stefano Antonio Donnarumma, che parla di «risultati in linea con gli obiettivi del Piano Strategico 2025-2029».



Il risultato netto di periodo è però in perdita ...

