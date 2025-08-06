Evitare il blocco del modello Milano

L’innovazione è la protagonista della nostra città: nel suo skyline, nelle sue imprese, nei suoi cantieri. Ma oggi, quel motore rischia di fermarsi, bloccando tutta la filiera dell’edilizia.

Milano è stata in questi anni un laboratorio dell’innovazione nel settore delle costruzioni e rappresenta oggi la punta più avanzata dell’industria edile italiana, una manifattura che ha saputo trasformarsi profondamente. Le grandi imprese coinvolte, per vincere le sfide del territorio e realizzare nuovi edifici...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi