Ponte sullo Stretto, domani l’approvazione del progetto definitivo al Cipess

È in dirittura d’arrivo l’iter di approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto che approderà mercoledì 6 agosto all’esame del Cipess, la massima sede di coordinamento istituzionale della programmazione economica, con particolare riguardo agli investimenti infrastrutturali. Il via libera rappresenta un passaggio decisivo per l’opera, che consacra il riavvio del progetto fortemente voluto dal ministro Matteo Salvini.

Il ponte, dalla campata unica della lunghezza di oltre 3 chilometri...