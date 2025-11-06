Bonus ristrutturazioni, per le spese 2025 benefici diversi su abitazioni e uffici
Il quesito del lettore: A seguito di una inondazione, un condominio con sei unità immobiliari di medesima grandezza - tra cui due uffici, in cui si svolgono attività professionali - deve sostituire l’impianto dell’ascensore e un cancello elettrico; inoltre, andrà eseguito un piccolo lavoro edile di ripristino dei pozzetti di scarico. Se si affronta la spesa nel 2025, senza aver presentato alcuna comunicazione al Comune, i quattro appartamenti possono fruire del bonus ristrutturazione del 50 o del...