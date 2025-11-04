L’ampliamento volumetrico del soppalco configura una ristrutturazione pesante
La Cassazione conferma la necessità del titolo edilizio anche quando l’aumento della superficie (e della volumetria) abitabile è realizzata con interventi interni all’edificio
Il titolo edilizio è necessario in caso di aumenti di volumetrie non solo esterne all’edificio ma anche quelle interne, quali ad esempio un soppalco vivibile e non un mero sottotetto, che aumentino lo spazio vivibile. Lo ribadisce la Corte di Cassazione confermando l’orientamento interpretativo sulla “ristrutturazione pesante” - come declinata dal testo unico edilizia (all’articolo 10) - che, spiegano i giudici, considera l’incremento volumetrico «in termini per così dire più ampi della mera volumetria...