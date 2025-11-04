Autostrada, inedificabilità entro i 60 metri solo dal riconoscimento dell’infrastruttura

I proprietari di un edificio realizzato nel 1965 a 18 metri circa dal tratto autostradale tra Palermo e Punta Raisi sono stati oggetto di un’ordinanza di acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale da parte del comune siciliano di Carini, il quale precedentemente aveva negato alle istanti il permesso in sanatoria e successivamente aveva emanato ordinanza di demolizione, in quanto l’immobile ricadeva nella fascia autostradale di 60 metri con divieto di edificabilità.

Gli interessati hanno impugnato...