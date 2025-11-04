Buoni pasto a tutti i dipendenti pubblici oltre le sei ore di lavoro
Il diritto va riconosciuto ai lavoratori della Pubblica amministrazione a prescindere che siano turnisti o no
In materia di pubblico impiego privatizzato, il diritto a fruire buono pasto spetta ai lavoratori che osservano un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore senza distinzione tra turnisti e non; è quanto affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 25525/2025.
Il diritto a fruire del buono pasto
Il contenzioso del lavoro vede contrapposti una azienda...
di Gianni Trovati