Buoni pasto a tutti i dipendenti pubblici oltre le sei ore di lavoro

In materia di pubblico impiego privatizzato, il diritto a fruire buono pasto spetta ai lavoratori che osservano un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore senza distinzione tra turnisti e non; è quanto affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 25525/2025.

Il diritto a fruire del buono pasto

Il contenzioso del lavoro vede contrapposti una azienda...