No all’incentivo 2% per le funzioni di supporto contabile-fiscale del servizio finanziario

La Corte dei Conti spiega che si tratta di attività d’ufficio che devono ssere necessariamente svolte da soggetti interni

di Stefano Usai

Con la recente deliberazione n. 77/2025, la sezione Liguria della Corte dei Conti viene chiamata ad esprimersi sulla possibilità di riconoscere l’incentivo per funzioni tecniche anche al personale del servizio finanziario coinvolto per gli aspetti contabili/fiscali relativi all’intervento da realizzare. E, segnatamente, per la gestione della «programmazione degli investimenti implicante attività contabili e amministrative fra cui il raccordo con gli strumenti di programmazione finanziaria quale il...

