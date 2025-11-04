Regioni ed enti locali, 2.357 euro una tantum e 142 euro di aumenti
Firmato il contratto 2022/24, aumenti da 142 euro. Contraria solo <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">la Cgil. Zangrillo: Via al più presto le trattative sul nuovo triennio</span>
Sono serviti un altro pomeriggio di trattative e un’ultima limatura del testo, soprattutto nel capitolo delle dichiarazioni congiunte. Ma alla fine l’intesa sul contratto 2022/24 per gli oltre 430mila dipendenti di Regioni ed enti locali è arrivata. E sancisce il cambio di scenario sindacale, in cui la Uil sottoscrive l’accordo (come aveva già fatto a fine luglio per i dirigenti statali) insieme a Cisl e Csa lasciando la sola Cgil nel campo dei contrari. «Con la firma manteniamo l’impegno sulla continuità...
di Federico Gavioli