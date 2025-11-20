Terzo valico dei Giovi, lotto da 135 milioni per l’armamento ferroviario
A Sessa Aurunca project financing per il recupero e la rifunzionalizzazione del complesso conventuale di Santo Stefano
Nuovo bando per il Terzo valico dei Giovi. Cociv ha pubblicato la gara per i lavori di esecuzione della sovrastruttura ferroviaria della linea Av/Av dalla progressiva 0+333 alla 45+075 e relative interconnessioni. L’appalto da 135.515.610 euro riguarda il lotto armamento ferroviario. La procedura scade il 20 gennaio 2026.
Il Comune di Sessa Aurunca cerca capitali privati per l’affidamento in concessione del recupero e rifunzionalizzazione del complesso conventuale di Santo Stefano. Il valore dell’...